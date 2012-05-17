Прокуратура: В Киеве 20 человек в масках ограбили пункт продажи лотерей

В Киеве задержаны четыре из почти 20 человек, которые вчера ограбили пункт продажи лотерей в Святошинском районе столицы.

Об этом УНИАН сообщили в прокуратуре Святошинского района.

По данным прокуратуры, 16 мая в 19.40 в дежурную часть Святошинского районного управления столицы поступило сообщение о том, что в помещение одного из обществ, которое имеет лицензию Министерства финансов Украины на распространение государственных лотерейных билетов, ворвались неизвестные лица в масках.

На место происшествия немедленно выехало руководство районного управления и следственно-оперативная группа.

"В ходе работы следственно-оперативной группы было выяснено, что в помещение общества вбежали неизвестные лица в масках в количестве 15-20 граждан, начали повреждать мебель и оборудование, а именно терминалы, с помощью которых проводится розыгрыш государственно-денежной мгновенной лотереи. Напоследок нападающие завладели средствами, которые находились в кассе, и имуществом общества", - отметили в Святошинской прокуратуре.

Следственным отделом Святошинского районного управления столицы в отношении трех из четырех лиц, возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. В настоящее время продолжается досудебное следствие. Устанавливаются другие участники происшествия и сумма причиненного ущерба.