В Харьковской колонии на тренажере повесился 20-летний осужденный

Об этом сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе прокуратуры Харьковской области со ссылкой на начальника отдела прокуратуры области Игоря Краснолобова.

По его данным, 16 мая во время вечернего построения и проверки осужденных в Куряжской воспитательной колонии было обнаружено отсутствие 20-летнего юноши, приговоренного апелляционным судом Донецкой области по пунктам 4, 12 ч. 2 ст. 115, ч. 4 ст. 187 Уголовного кодекса Украины (преднамеренное убийство, разбой) к 13 годам лишения свободы.

По данным И.Краснолобова, осужденного обнаружили в спортивном зале, он висел на веревке, прикрепленной к спортивному тренажеру. Судмедэксперты не обнаружили признаков насильственной смерти на теле погибшего.

В настоящее время прокуратура Дергачевского района проводит проверку по факту служебной халатности со стороны должностных лиц колонии. По факту смерти осужденного проводит проверку и Дергачевский райотдел ГУМВД Украины в Харьковской области.