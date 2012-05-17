Женщина упала с подвесного моста в яр глубиной 18 метров - отделалась синяками

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Территориального управления МЧС в Херсонской области, событие произошло в 22.30 на подвесном мосту через яр, в черте населенного пункта (на ул. Мира). Переходя мост, женщина споткнулась и, не удержавшись, упала вниз.

О падении в местное отделение "скорой помощи" сообщили очевидцы. Прибывшие через несколько минут медики, оценив глубину оврага, отказались от идеи спуска и вызвали спасателей райотдела МЧС. Приехавшие спасатели, с помощью местных жителей, вынесли пострадавшую на поверхность.

Осмотрев пострадавшую, медики констатировали отсутствие каких либо серьезных повреждений, выявив только синяки и ссадины. Для проведения детального обследования женщину госпитализировали. Также известно, что пострадавшая в момент падения была абсолютно трезва.

Проводится расследование всех обстоятельств инцидента.