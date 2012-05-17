Захарченко хочет, чтобы у него были глаза во всех общественных местах

Как сообщили УНИАН в Управлении связей с общественностью МВД Украины, министерство, реализовывая свои первоочередные задачи по обеспечению безопасности граждан, соблюдения прав человека, охраны общественного порядка выступает с инициативой обустройства общественных мест системами видеонаблюдения.

Эффективность их применения подтверждается зарубежным опытом правоохранительной деятельности. В частности, использование систем видеонаблюдения в странах Европейского Союза и США значительно способствует оперативности реагирования на правонарушения, быстрому установлению лиц, которые их совершают. Мировой опыт показывает, что наличие систем видеонаблюдения является сдерживающим фактором для правонарушителя, даже при отсутствии сотрудника полиции.

Обустройство общественных мест системами видеонаблюдения даст возможность гражданам чувствовать себя на улицах городов более безопасно.

Использование таких систем позволит уменьшить количество работников милиции на улицах городов, вместе с тем сделает их роботу более эффективной.

Учитывая тот факт, что сейчас МВД финансируется на 42% от потребности, установление систем видеонаблюдения позволит эффективнее распределять эти средства не на содержание большого количества работников милиции, а на их оснащение.

По ходатайству МВД премьер-министр Украины Николай Азаров уже поручил Киевской городской государственной администрации проработать вопрос об установлении видеокамер в местах массового скопления граждан и проведения массовых мероприятий, в первую очередь в центральной части столицы.

В своем обращении к секретарю СНБО Андрею Клюеву В.Захарченко инициировал рассмотрение на заседании Совета национальной безопасности и обороны вопроса относительно содействия органов власти и местного самоуправления в оборудовании объектов инфраструктуры населенных пунктов системами видеонаблюдения.