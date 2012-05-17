Эксперт: цену на бензин заморозят

Цены на бензин «замерзнут» на нынешнем уровне (11,25—11,40 грн за литр А-95) в связи с принятием Радой закона о плавающей ставке акцизного сбора с нефтепродуктов, утверждает замдиректора НТЦ «Психея» Геннадий Рябцев.

Как напоминает газета "Сегодня", плавающая ставка означает, что сумма средней биржевой цены литра топлива и акциза должна быть постоянной (сейчас 198 евро/т). То есть если горючка подорожала — акциз уменьшился, и наоборот. В итоге, когда цены на нефть (а значит, и на бензин) зашкалят, потребитель этого почувствовать не должен.

Закон предусматривает, что коррективы внесут при удешевлении нефти ниже $105 за баррель и выше $125, а в интервале цен $105—125 ничего не изменится. Ставки будут пересматриваться (при необходимости) каждые 10 дней.

«Я считаю принятый закон крайне «сырым», — говорит директор консалтинговой группы «А-95» Сергей Куюн. — Цены на нефть упали, и не исключено, что опустятся ниже $105 за баррель. Но автоматически вырастет акциз, и цены на топливо, в лучшем случае, останутся прежними. Верхняя планка — $125 за баррель — крайне высока».

Замдиректора департамента нефтяной промышленности Минэнерго Константин Бородин возражает: «Замысел в том, чтобы бензин не дорожал для потребителя в период резких колебаний. А в диапазоне $105—125 ничто не мешает трейдерам еще снизить цены, если нефть подешевеет с нынешних $112 на $6—7, ведь акциз остается постоянным. Экспертно-аналитическая группа при Кабмине будет за этим следить».