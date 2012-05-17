Филарет освятит первый камень нового храма

Как передает корреспондент УНИАН, патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет примет участие в 12.00 в освящении краеугольного камня нового храма Успения Пресвятой Богородицы (в новом микрорайоне Черновцов, между улицами Каневской и Сторожинецкой), проведет праздничное богослужение и возглавит крестный ход к месту строительства будущего храма.

Патриарх Филарет даст пресс-конференцию для СМИ, которая состоится в конференц-зале гостиницы «Черемош» в 14.30.