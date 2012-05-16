Проект храма на спортплощадке вызвал протесты

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Кировоградской области.

В настоящее время прокуратура с привлечением контролирующих органов проводит проверку фактов, изложенных в коллективном обращении, а также изучает законность отвода земельного участка Кировоградским горсоветом в постоянное пользование религиозной общине. На территории спорного участка пока не обнаружено повреждений зеленых насаждений, строительные работы не начались.

Реагируя на ситуацию, пресс-служба УПЦ МП распространила среди кировоградских СМИ пресс-релиз, в котором аргументировала выбор территории под строительство. Церковники объясняют, что большая часть храмов расположена в центральной части Кировограда, что не очень удобно для пожилых верующих. Строительство храма в спальном районе вблизи нескольких учебных заведений, по их мнению, должно положительно отразиться на воспитании молодежи.

Председатель Кировоградской и Новомиргородской епархии, владыка Иоасаф считает, что православные этого микрорайона имеют право посещать храм вблизи местожительства. «Если на этом месте не будет построен храм, со временем все равно здесь что-то построят. На пользу ли?», - отмечает владыка.

В свою очередь жители микрорайона выражают возмущение тем фактом, что храм собираются построить без согласия самих кировоградцев на последнем кусочке зеленой зоны, которая предназначалась для детской площадки.