У Попова решили не приостанавливать ремонты теплосетей из-за Евро-2012
Решающим аргументом для столичной власти стало то, что по итогам прошедшего отопительного сезона участки, где испытания были проведены, дали положительный результат.
|Киев подойдет к зиме подготовленным
«И когда на чаше весов взвешивали, как в этом году поступить, что изменить для достижения еще лучшего результата, то приняли решение все-таки на испытание идти»,– отметил заместитель начальника ГУ.
По словам Баженова, еще одним серьезным достижением города в прошедшем сезоне стало отсутствие аварий на магистральных теплосетях. «Мы прошли эту зиму достаточно спокойно и даже гордимся, потому что у нас на больших диаметрах не было практически ни одной аварии. Не было такого, чтобы пол-Киева было отключено, или два-три района», – сказал Баженов, напомнив киевлянам, что в «предыдущие годы аварийное отключение от теплоносителя даже полутора тысяч домов не вызывало большого удивления».
Напомним, что сразу по завершению отопительного сезона, согласно поручению главы КГГА Александра Попова, в столице началась активная подготовка к новому сезону 2012-2013 годов. В подготовительный период соответствующие службы города заменят наиболее проблемные участки сетей, которые во время мониторинга были обнаружены специалистами и своевременно зафиксированы.
Руководитель города при этом поставил задачу подготовиться к отопительному сезону еще лучше, чем в прошлом году. «Мы проделали большую работу. Но это только небольшая часть пути к европейским стандартам обслуживания киевлян. Важно не сбавлять темп и подготовиться к будущему сезону еще лучше», – сказал Попов.