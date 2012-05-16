У Попова решили не приостанавливать ремонты теплосетей из-за Евро-2012

Несмотря на имеющиеся предложения в связи с проведением Евро-2012 отменить гидравлические испытания теплосетей, принято решение не жертвовать ради чемпионата Европы уверенностью в надежности теплокоммуникаций. Об этом сообщает «Главком» Как отметил в программе «Столица» заместитель начальника ГУ коммунального хозяйства Владимир Баженов, «предыдущий отопительный сезон показал, что все участки, по которым были проведены испытания и были произведены замены трубопроводов, дали очень положительный результат. Если несколько лет назад повреждений, вызвавших проблемы в квартирах киевлян, было зафиксировано свыше девятисот, то в прошедшую зиму их число сократилось практически в три раза».

«И когда на чаше весов взвешивали, как в этом году поступить, что изменить для достижения еще лучшего результата, то приняли решение все-таки на испытание идти»,– отметил заместитель начальника ГУ.

По словам Баженова, еще одним серьезным достижением города в прошедшем сезоне стало отсутствие аварий на магистральных теплосетях. «Мы прошли эту зиму достаточно спокойно и даже гордимся, потому что у нас на больших диаметрах не было практически ни одной аварии. Не было такого, чтобы пол-Киева было отключено, или два-три района», – сказал Баженов, напомнив киевлянам, что в «предыдущие годы аварийное отключение от теплоносителя даже полутора тысяч домов не вызывало большого удивления».

Напомним, что сразу по завершению отопительного сезона, согласно поручению главы КГГА Александра Попова, в столице началась активная подготовка к новому сезону 2012-2013 годов. В подготовительный период соответствующие службы города заменят наиболее проблемные участки сетей, которые во время мониторинга были обнаружены специалистами и своевременно зафиксированы.

Руководитель города при этом поставил задачу подготовиться к отопительному сезону еще лучше, чем в прошлом году. «Мы проделали большую работу. Но это только небольшая часть пути к европейским стандартам обслуживания киевлян. Важно не сбавлять темп и подготовиться к будущему сезону еще лучше», – сказал Попов.