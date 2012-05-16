Налоговая сократила проверки малого бизнеса

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время пресс-конференции сообщил председатель ГНСУ Александр Клименко.

«На сегодня на 93% сокращены проверки (кассовой дисциплины бизнеса - УНИАН). Они практически не проводятся, проводятся только там, где рискоориентированная система выдает риски», - сказал он. А.Клименко подчеркивает, что «такие проверки являются крайним методом влияния на недобросовестных предпринимателей». «Большинство из них проводится по заявлениям граждан или по информации госорганов о наличии правонарушений на хозяйственных объектах налогоплательщиков», - отметил А.Клименко.

По его словам, с начала 2012 года проверено 618 предприятий малого бизнеса, которые используют регистраторы расчетных операций, что в 15 раз меньше по сравнению с аналогичным периодом 2011 года.

В целом, с начала года проведено 5,977 тыс. проверок субъектов хозяйствования, осуществляющих расчеты в наличной форме, что на 70,5%, или на 14,305 тыс., меньше по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году.

Кроме того, в 2012 году сокращены суммы доначисленных штрафов за нарушения кассовой дисциплины. Так, с начала года предпринимателям предъявлены штрафы на сумму 28,9 млн грн, что в 2,2 раза, или на 34 млн грн, меньше, чем за аналогичный период 2011 года.

Также, напомнил А.Клименко, с начала года сокращены проверки малого бизнеса. «Плановые проверки бизнеса, мы провели статистику, они сокращаются в разы... Сегодня мы дошли до 8 тыс. в год (с 23 тыс. в 2011 году)... Опять же проверки только там, где появляются налоговые риски», - сказал он.