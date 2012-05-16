Польские таможенники: ситуация на границе с Украиной может выйти из-под контроля

Об этом корреспонденту УНИАН в Польше сказал председатель правления одного из пяти профсоюзов таможенников, которые создали совместный комитет для координации протеста, Celnicy PL Славомир Сивы.

Он отметил, что таможенники не готовят протест нарочно к Евро-2012, но так сложилось, что именно сейчас польский парламент рассматривает законопроект, который определяет условия выхода на пенсию служащим силовых структур.

С.Сивы не стал прогнозировать, какие очереди могут образоваться на границе между соорганизаторами мероприятия, отметив возможность значительных трудностей для желающих пересечь границу. «Ситуация может выйти из под-контроля», - сказал он.

Собеседник агентства отметил, что профсоюзы добиваются от правительства включения таможенников в список служб, которые имеют льготные условия выхода на пенсию после 25 лет работы, как, например, пограничники, полицейские и пожарные.

По словам С.Сивы, 10 тысяч из 15 тысяч польских таможенников подписали письмо главе польского правительства Дональду Туску по этому поводу, назвав отсутствие пенсионных привилегий для них «дискриминацией».

Он также добавил, что некоторые руководители Таможенной службы Польши предпринимают беспрецедентные шаги для того, чтобы уменьшить очереди на границе, которые образовались в результате последней забастовки таможенников, которая началась 8 мая этого года.

В частности, по его словам, речь идет о введении «выборочного контроля», открывающего дорогу для контрабанды в Польшу.

Руководитель Celnicy PL также отметил, что созданный польскими властями портал granica.gov.pl не показывает реальное время ожидания пересечения границы между Украиной и Польшей.

Он отметил, что недавно ему позвонил водитель с пункта пропуска в Корчевой-Краковец (Львовская область), который сказал, что время ожидания составляет 30 часов, в то время как портал показывал 4 часа.

Как сообщал УНИАН, финал Евро-2012, в котором примут участие 16 европейских команд, пройдет в четырех польских и четырех украинских городах, с 8 июня по 1 июля.

Справка УНИАН. Пограничная служба Польши сообщала, что ожидает в связи с чемпионатом приезда в страну от 0,5 до 1 млн болельщиков, отметив, что часть из них приедет из стран Евросоюза, а часть из государств, не входящих в ЕС.

В прошлом году внешнюю границу Польши в среднем за месяц пересекали 2,8 млн человек, в том числе самый большой участок, с Украины, 1,2 млн человек.