Прокуратура заявляет, что автора фильма о СИЗО не ищет, но видеть хочет

Об этом УНИАН сообщили в Отделе связей со СМИ прокуратуры города Киева, по поручению Президента Украины и генерального прокурора прокуратурой столицы была проведена проверка фактов, освещенных в фильме К.Усова о Киевском следственном изоляторе.

По результатам проверки прокуратурой столицы возбуждено уголовное дело, во время расследования которого служебному лицу СИЗО предъявлено обвинение в превышении власти и служебных полномочий.

Следствие по уголовному делу подходит к завершению. Выполнены все следственные действия, направленные на доказательство вины обвиняемого, однако существует необходимость в проведении еще ряда следственных действий при участии К.Усова как основного свидетеля по делу.

В прокуратуре подчеркнули, что К.Усов является ключевым свидетелем, а не обвиняемым.

Следователь органов прокуратуры Киева приглашал К.Усова в прокуратуру с намерениями получить важные свидетельства по делу, поскольку свидетельства К.Усова являются ключевыми для завершения расследования и направления дела в суд для рассмотрения по существу.

В связи с невозможностью связаться с журналистом, следователем было направлено письмо в редакцию телеканала ТВі с просьбой подтвердить или опровергнуть информацию о командировке журналиста, а также сообщить о возможных датах возвращение К.Усова в Украину с единственной целью – иметь возможность получить важные по делу свидетельства.

Прокуратура столицы надеется, что по возвращении в Украину К.Усов выполнит свой гражданский долг и даст показания по делу, поскольку сам заинтересован в объективности следствия и принятии окончательного и законного решения по нем.

«В соответствии со ст. 138 Уголовно-процессуального кодекса Украины, в розыск объявляется лицо, которому предъявлено обвинение по уголовному делу, когда место его пребывания органу досудебного следствия неизвестно. Соответственно, в розыск К.Усов не объявлялся и объявляться не будет», - подчеркнули в прокуратуре.

Как сообщал УНИАН, недавно на телеканале ТВі вышел фильм журналиста К.Усова, в котором показан быт заключенных Лукьяновского СИЗО, нарушение их прав и злоупотребления надзирателей и других служащих учреждения.