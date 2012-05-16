Пограничники определили 32 пункта пропуска на Евро-2012

Как сообщили УНИАН в Отделе по вопросам взаимодействия со СМИ и связям с общественностью Государственной пограничной службы Украины, это 16 автомобильных пунктов пропуска:

на границе с Российской Федерацией – «Бачевск», «Гоптовка», «Должанский», «Новоазовск», «Изварино», «Успенка»;

на границе с Республикой Польша – «Краковець», «Рава-Русская», «Ягодин», «Шегини», «Устилуг»;

на границе с Республикой Беларусь – «Новые Яриловичи», «Выступовичи»;

на границе с Венгрией – «Тисса»;

на границе со Словацкой Республикой – «Ужгород»;

на границе с Румынской Республикой – «Порубное».

Кроме того, это 11 пунктов пропуска для железнодорожного сообщения:

на границе с Россией – «Зерновое», «Хутор Михайловский», «Конотоп», «Харьков-пассажирский», «Казачья Лопань», «Иловайск-пасажирський парк», «Красная Могила»;

на границе с Польшей – «Ягодин», «Мостиская», «Рава-Русская»;

на границе с Венгрией – «Чоп».

А также это 5 аэропортов - «Борисполь», «Киев» (Жуляны), «Донецк», «Харьков», «Львов».

Во время проведения Евро-2012 на границе будет применен ряд нововведений. Так, еще до прибытия самолета в аэропорт назначения пограничники будут иметь учредительные данные о тех, кто находится на борту. Такую информацию будут предоставлять аэропорты вылета и авиакомпании. Процедура пограничного контроля в аэропортах будет максимально сжатой и будет составлять не более 20 секунд на одного пассажира.

В автомобильных пунктах пропуска на украинско-польской границе будет осуществлен принцип «одной остановки», то есть весь комплекс пограничных формальностей украинские и польские контролирующие органы будут осуществлять один раз на польской территории.

Кроме того, для всех категорий пунктов пропуска будет характерно создание еврокоридоров (кроме железнодорожных, в которых контроль будет осуществляться во время движения между пограничными железнодорожными станциями).

По подсчетам экспертов, нагрузка в авиационных пунктах пропуска возрастет в среднем приблизительно на 70%, в автомобильных – 35%, в железнодорожных – на 15%.