В Херсоне на заводе «Паллада» горело судно

15 мая, ориентировочно в 15.27 в Херсоне на Херсонском государственном заводе (ХГЗ) «Паллада» горело судно.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций Херсонской областной государственной администрации, загорание произошло в моторном отсеке судна ”Auguste Pіccard” в результате неосторожного обращения с огнем при проведенные сварочных работ.

Указанное судно находится на ремонте. Владелец судна - ЧП Микитенко.

В 16.20 пожар был ликвидирован.

Пострадавших в результате загорании нет. Убыток устанавливается.