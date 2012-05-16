В Херсоне на заводе «Паллада» горело судно
10:01, 16 мая 2012Общество
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Указанное судно находится на ремонте.
15 мая, ориентировочно в 15.27 в Херсоне на Херсонском государственном заводе (ХГЗ) «Паллада» горело судно.
Как сообщили корреспонденту УНИАН в Управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций Херсонской областной государственной администрации, загорание произошло в моторном отсеке судна ”Auguste Pіccard” в результате неосторожного обращения с огнем при проведенные сварочных работ.
Указанное судно находится на ремонте. Владелец судна - ЧП Микитенко.
В 16.20 пожар был ликвидирован.
Пострадавших в результате загорании нет. Убыток устанавливается.
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