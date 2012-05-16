Донецкая власть надеется, что к Евро-2012 бомжи покинут город

В дни проведения чемпионата большинство людей без определенного места жительства по традиции покинут Донецк и отправятся на юга. Об этом, как пишет "Сегодня", сообщил мэр Донецка Александр Лукьянченко. «У нас их отток наблюдается с конца мая и до сентября, потому что они уходят на побережье Азовского моря, где зоны отдыха. Это ежегодный естественный процесс», — объяснил мэр.

Он также сообщил, что Донецк усиленно будет бороться с автобусами «профессиональных» попрошаек. Тем, у кого попрошайнический бизнес поставлен на поток, городская власть обещает перекрыть кислород.

«У нас в городе работают подобные «организации». Мы проводим профилактическую работу и периодически организаторов ловим. Так было по нашим соседям, когда привозили из Макеевки калек, которых заставляли побираться», — подытожил Александр Лукьянченко.