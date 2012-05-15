Янукович: ситуация такова, что Россия остается нашим главным партнером

Об этом, как сообщает пресс-служба Президента Украины, заявил глава Украинского государства Виктор Янукович, отвечая на вопросы журналистов в Москве.

«Эта работа не прекращалась и не будет прекращаться. Мы всегда искали возможности диверсификации источников поставок газа», - сказал он. В то же время, отметил Президент, сегодня ситуация такова, что Россия остается нашим главным партнером в вопросе газоснабжения.

В.Янукович также отметил, что в этих вопросах украинская сторона работает в частности с Туркменистаном и Азербайджаном. Основной причиной этой работы, по словам Президента, является то, что Украину не устраивает цена на российский газ. «Это вполне естественно», - сказал В.Янукович, добавив, что при наличии различных источников газа появится возможность выбирать лучшую цену на него.

Глава государства подчеркнул, что сегодня украинская сторона чрезвычайно ответственно подходит к газовым вопросам.