Новый Трудовой кодекс может спровоцировать волнения

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции заявил народный депутат Украины Юрий Кармазин (НУ-НС).

«В целом, кодекс (принятие кодекса — УНИАН) может вызвать колоссальное потрясение, вплоть до перекрытия транспортных артерий и т.д., когда люди поймут, что им предлагают. Поэтому считаю, что до выборов действующая власть не имеет права выносить на рассмотрение такой законопроект», - отметил депутат.

Одной из норм, которая нарушает права трудящихся, по мнению Ю.Кармазина, является предоставление права работодателям присутствовать на заседаниях профсоюзов. По его словам, данная норма создает давление на работников при принятии решений. «Право находиться на заседании профсоюзов – это давление работодателя», - подчеркнул Ю.Кармазин, комментируя данный законопроект.

Как отметил народный депутат Украины Михаил Волынец (БЮТ-Батькивщина), независимые профсоюзы 21 мая намерены провести пикет Верховной Рады против принятия нового проекта Трудового кодекса. В случае, если законопроект все же будет вынесен на рассмотрение парламента, на 25 мая планируется провести более широкую акцию протеста против принятия документа.

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Как сообщал УНИАН, вице-премьер-министр Украины - министр социальной политики Сергей Тигипко в конце 2011 года заявил о намерении сосредоточиться, в первую очередь, на реформе трудовых отношений, легализации рынка труда и заработной платы, защите прав детей и изменениях в налоговом законодательстве.

«Одной из важнейших задач в 2012 году будет принятие Трудового кодекса, который действует у нас с 70-х годов прошлого века без особых изменений. Также нужны дальнейшие изменения налогового законодательства. Прежде всего, это будет касаться механизмов, которые действуют при операциях со странами, где налоги меньше, чем у нас - это Кипр, некоторые кантоны Швейцарии, Лихтенштейн», - заявил С.Тигипко.

Однако Партия регионов в ноябре 2011 года попросила временно снять с рассмотрения проект нового Трудового кодекса. С.Тигипко обещал найти компромисс с профсоюзами и работодателями в этом вопросе.

Независимые профсоюзы, в свою очередь, отмечают неконституционность ряда положений нового Трудового кодекса.