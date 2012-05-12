На весь июнь Крещатик отдали под фан-зону

Это подчеркнул заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Анатолий Голубченко на пресс-конференции, сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА.

По его словам, на период проведения чемпионата Европы 2012 года по футболу в дни, свободные от проведения матчей, в схеме движение транспорта не произойдет существенных изменений (кроме ул. Крещатик, где от Майдана Незалежности до бульв. Шевченко на весь период Чемпионата будет функционировать фан-зона).

«Фактически, на протяжении июня - на период проведения Евро-2012 - полностью будет закрыта для движения автотранспорта только улица Крещатик. Транспортный периметр вокруг НСК «Олимпийский» и вблизи фан-зоны, который очерчен рядом центральных улиц, будет ограничен только в дни проведения матчей – а это всего 5 дней, из них 3 – рабочие дни», – подчеркнул А.Голубченко.

Он также отметил, что будние дни, когда в Киеве будут проходить матчи Евро-2012, могут сделать выходными. Соответствующие предложения были направлены правительству всеми принимающими городами.

«Если бы такое решение было принято, это бы очень помогло снять напряжение на автодорогах города в дни матчей, ведь значительное количество киевлян ездит на работу на собственном транспорте, а схема движения в эти дни будет ограничена. Кроме того, это будет удобно для тех жителей, которые хотят отдохнуть и отметить Евро-2012 просмотром матча или посещением фан-зоны – словом, ощутить праздник. Или же наоборот, уехать из города», - отметил А.Голубченко.