Земельная комиссия Киевсовета стала на сторону защитников Святошинского леса

Об этом УНИАН сообщила активистка сети САМ (Самоуправляющейся альтернативной сети) Оксана Романюк, отметив, что на заседание земельной комиссии были допущены представители местной общины Киева, активисте сети САМ, "Сохраним Старый Киев" и других общественных организаций.

В частности, земкомиссия рекомендовала Киевсовету расторгнуть договор аренды, по которому частной фирме МАГ-К в 2007 году был передан участок в лесопарковой зоне в Святошинском районе Киева по адресу: Проспект Победы, 139.

"Этот участок был рекреационной зоной местных жителей. Буквально в течение нескольких дней, в марте этого года, неизвестные незаконно вырубили все деревья, которые там росли, и заровняли землю бульдозерами, что спровоцировало массовые протесты", - напомнила активистка сети САМ. "Конечно, решение земкомиссии является всего лишь рекомендацией, и впереди еще голосование в Киевсовете. Но все равно оно демонстрирует эффективность активных действий граждан", - добавила она.

Кроме того, земельная комиссия рекомендовала отменить выделение под застройку детской площадки по ул. Гоголевской, 7. Ранее Киевсовет отдал ее киевской милиции под строительство многоэтажки с подземным паркингом.

Вместе с тем осталось под вопросом выделение под застройку сквера на пересечении улиц Гончара и Хмельницкого в Шевченковском районе Киева, куда выедет специальная комиссия в составе депутатов Киевсовета, представителей застройщика (УПЦ МП) и местных жителей.

Все эти вопросы были в числе тех 10 вопросов, которые были вынесены на рассмотрение председателя КГГА Александра Попова инициативной группой в составе представителей общественных движений и местных жителей, которые захватили его кабинет больше месяца назад, подчеркнула О.Романюк.

Как сообщал УНИАН, местные жители неоднократно проводили акции против застройки и вырубки деревьев в лесопарковой зоне Святошинского района Киева.

Во время одной из акций 31 марта местные жители повалили забор, которым было обнесено место вырубки. После этого милиция попыталась задержать одного из участников акции, что спровоцировало столкновение между местными жителями и милицией. Во время этого столкновения пострадала съемочная группа "5 канала".