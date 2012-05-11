«Країну мрій» включили в официальную программу Евро-2012

Девятый международный фестиваль «Країна мрій» пройдет на Певческом поле в Киеве 22-23 июня, сообщает пресс-служба фестиваля, пишет Зеркало недели.

«Только живая музыка, живые люди, живая история, живая культура! Никакой химии, пластмассы, никаких нанотехнологий и виртуального мира! В эпоху информационного общества и развития высоких технологий — аутентика и естественность — похожи на настоящее чудо!» — отмечают организаторы.

Как всегда, на фестивале будет много этнической музыки, а на Аллее мастеров можно будет увидеть подлинное народное творчество. Кроме того, на Певческом поле будет огранизована отдельная площадка, где гости и участники фестиваля будут разучивать традиционные народные танцы.

Организаторы обещают разнообразные литературные и театральные презентации, яркие Казацкие развлечения. Площадка «Этно-Fashion» представит коллекции украинской этнической и старинной одежды.

Новым на фестивале станет его официальное включение в программу Чемпионата Европы по футболу.