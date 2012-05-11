Торжества на родине Щербицкого возглавит губернатор

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Днепропетровской ОГА.

Зал памяти советского государственного деятеля, первого секретаря ЦК КПУ В.Щербицкого будет расположен в Верхнеднепровском районном историко-краеведческом музее.

«За годы, когда Владимир Щербицкий находился на высших руководящих постах, почти в четыре раза возрос экономический потенциал СССР. Объемы промышленного производства увеличились почти в пять раз. Практически в два раза увеличилась за это время продукция сельского хозяйства. Численность населения Украины увеличилась с 43,1 млн в 1961 году до 52 млн в 1990 году», - сообщает пресс-служба ОГА.

На площади им. Щербицкого состоится торжественное возложение цветов к его памятнику и праздничный митинг.

*** В.Щербицкий родился в 1918 году в Верхнеднепровске в семье рабочего. Получил специальность инженера-механика в Днепропетровском химико-технологическом институте.

С 1946 по 1965 год работал на руководящих партийных должностях в Днепропетровской области, почти 10 лет возглавлял Совет министров УССР (1961-1963 и 1965-1972), 17 лет был первым секретарем ЦК КПУ (1972-1989).