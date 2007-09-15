”Компромиссный” начальник морского порта не выдержал давления

Заместитель начальника морского торгового порта „Южный” по вопросам эксплуатации Владимир ШЕПЕЛЬ, который 13 сентября был назначен исполняющим обязанности начальника порта, отказался от должности и сейчас находится на больничном. Об этом заявил на встрече с журналистами председатель Одесской облгосадминистрации Иван ПЛАЧКОВ.

Как передает корреспондент УНИАН, по его словам, „В.ШЕПЕЛЬ пошел на такой шаг в результате давления. Сейчас трудовой коллектив порта стабильно работает, однако разделен на части, которые поддерживают одного или другого кандидата на должность начальника государственного предприятия».

«Проработав в трех правительствах, - отметил губернатор, - я не вспоминаю ситуации, чтобы два члена Кабмина осуществляли диаметрально противоположные действия. В том, что происходит в порту, вина чиновников”.

Как сообщалось, кандидатура В.ШЕПЕЛЯ была предложена в качестве компромиссной в споре между руководителями государственного концерна "Укрморпорт" и Министерства транспорта и связи. Гендиректор „Укрморпорта” Сергей КЛИМОВ 7 сентября издал приказ об освобождении от должности начальника порта Александра ГОНЗЫ и представил коллективу 10 сентября нового руководителя - Владимира ВАСИЛЬЕВА, который был уволен накануне за прогулы.

В свою очередь, министр транспорта и связи Николай РУДЬКОВСКИЙ отстаивал кандидатуру другого заместителя - Максима КИЛЬНИЦКОГО. В конце концов, стороны - "Укрморпорт" и Минтранссвязи - сошлись на компромиссной кандидатуре заместителя начальника порта В.ШЕПЕЛЯ, который и был временно назначен на вакантную должность.