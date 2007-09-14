Азаров: рост ВВП Украины за восемь месяцев составил 7,5%

Рост ВВП Украины за январь-август составил 7,5%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам первый вице-премьер-министр, министр финансов Украины Николай АЗАРОВ, сославшись на информацию Госкомстата.

По его словам, рост мог быть и больше, однако на показатель ВВП повлияла засуха.

Напомним, сегодня под председательством Н.АЗАРОВА в Москве прошло заседание Экономического совета СНГ.

Справка УНИАН. В Украине инфляция в августе против июля т.г. составила 0,6%, в январе-августе (к декабрю прошлого года) - 6,2%.

Инфляция в августе 2007 года против августа 2006 года составила 14,2%, в январе-августе 2007 года против января-августа 2006 года – 11,6%.

При формировании Государственного бюджета на 2007 год Кабмин исходил из прогноза показателя инфляции 7,5%, роста ВВП - 6,5%, роста промышленного производства - 8%.

Согласно майскому прогнозу Европейского банка реконструкции и развития, в нынешнем году рост украинского ВВП составит 5,8%, темпы инфляции - 7,2% при дефиците Госбюджета 2,7%.

По прогнозу Международного валютного фонда, рост ВВП Украины в 2007 году ожидается на уровне 5% при инфляции 11,3% и годовом дефиците бюджета 4,1%.

Всемирный банк прогнозирует рост ВВП Украины в 2007 году на уровне 6%, инфляцию - 9,7%.