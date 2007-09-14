Прокуратура пресекла вызовы в суд мертвецов

Прокуратура Запорожской области предотвратила 7 случаев завладения жильем путем получения незаконных судебных решений.

Как сообщила УНИАН начальник отдела Запорожской областной прокуратуры Елена ГОВОРУХА, "схема мошенничества, в которой были задействованы и судебные органы, была выявлена в результате проверки проведенной органными прокуратуры".

По ее словам, в частности, проверкой было выявлено решение Коммунарского райсуда Запорожья, которым признавался действительным договор купли-продажи жилья, заключенный по так называемой "домашней договоренности" и право собственности заявителя на жилье.

"Данное решение было принято, несмотря на то, что ответчик по делу - реальный владелец жилья, на момент подачи искового заявления в суд был уже мертв", - сообщила начальник отдела облпрокуратуры, отметив, что в общей сложности на сегодняшний день подобных фактов принятия судами незаконных решений, обеспечивающих мошенникам завладение жильем, прокуратурой Запорожской области выявлено 7.

"На данный момент на все эти решения прокуратурой Запорожской области поданы апелляционные жалобы, в результате чего незаконные решения судов отменены", - рассказала Е.ГОВОРУХА.

Вопрос об ответственности судей, принявших незаконные решения, ввиду их особого статуса пока остается открытым.