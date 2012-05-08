"Робин гудов" судят за бандитизм

Как сообщила УНИАН адвокат Екатерина Никитюк, около 30 участников акции пикетировали помещение Деснянского районного суда, где рассматривается это дело.

По словам адвоката, представители общественности требовали справедливого и беспристрастного судебного разбирательства. Организаторы и участники пикетирования также планируют подписать и передать коллективные обращения ко всем должностным лицам и органам, способным способствовать справедливому решению дела.

"Сейчас суд находится на завершающей стадии. Состоятся дебаты, а затем будет вынесен приговор", - заметила Е.Никитюк. Она уточнила, что рассмотрение дела может завершиться до конца мая.

Е.Никитюк подчеркнула, что суд игнорирует доводы защиты, отказывается заслушивать свидетелей. "Именно поэтому состоялась акция протеста", - объяснила адвокат.

В то же время по информации правоохранителей, Деснянский районный суд города Чернигова рассматривает уголовное дело, возбужденное по признакам преступлений, предусмотренных статьями 257, 186 ч. 5, 187 ч. 2, 4, 189 ч. 4, 263 ч. 1, 289 ч. 3, 309 ч. 1, 357 ч. 3 Уголовного кодекса Украины относительно вооруженной организованной группы-банды в составе безработных жителей Нежина.

Так, по данным милиции, молодые люди согласно предварительно разработанному плану и распределению ролей, имея в своем распоряжении огнестрельное оружие, осуществляли вооруженные нападения и силовой захват граждан, нанося им телесные повреждения (в том числе с применением спецсредств, огнестрельного оружия) и требовали деньги. Члены группы представлялись работниками милиции, которые ведут борьбу с незаконным обращением наркотических средств.

В ходе сопровождения уголовного дела работники УБОП УМВД в Черниговской области задокументировали 13 преступлений, 11 из которых в составе организованной преступной группы. В числе инкриминируемых и задокументированных преступлений: бандитизм, 5 вымогательств, 2 разбойных нападения, грабеж, незаконное обращение огнестрельного оружия и наркотических средств, незаконное завладение транспортным средством, похищение документов.

В то же время, подсудимые во главе с Владиславом Павловичем убеждают, что они боролись с распространением наркотиков. Бывшие спортсмены "задерживали" наркодельцов, вывозили за город, били их, требуя признаний, которые записывали на видео. По сообщениям СМИ, их деятельность на несколько месяцев парализовала в городе функционирование сети распространения наркотиков.