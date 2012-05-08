В Донецке избили американца и британца

Об этом сообщила УНИАН руководитель пресс-службы Донецкого городского управления милиции Ольга Почкалова.

По ее словам, 7 мая в Калининский райотдел милиции г. Донецка поступило сообщение из больницы о том, что врачами оказана медицинская помощь двум иностранцам. «Один из пострадавших получил перелом руки, второй - перелом скуловой части лица», - сообщила О.Почкалова.

Она не сообщила подробностей инцидента, добавив только, что иностранцы, приехавшие из США и Англии, «были нетрезвые и нарушали общественный порядок» в ночном клубе.

О.Почкалова также сообщила, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 122 Уголовного кодекса Украины.

«Сейчас проводится проверка, просматриваются видеозаписи, выясняются все обстоятельства», - заключила руководитель пресс-службы.