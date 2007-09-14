Суд фактически отпустил убийц Игоря Гончарова

Генеральная прокуратура требует более сурового наказания для трех работников следственного изолятора, которые в 2003 году нанесли смертельные травмы арестованному Игорю Гончарову.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Генпрокуратуры, приговором Шевченковского районного суда г. Киева от 6 сентября 2007 года трое работников следственного изолятора №13 осуждены согласно ч. 2 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение, совершенное способом, носящим характер особого мучения, или совершенное группой лиц), ч. 3 ст. 365 (превышение власти или служебных полномочий) Уголовного кодекса Украины приговорены к 5 годам лишения свободы и освобождены от отбывания наказания с испытательным сроком на 3 года.

По приговору суда они признаны виновными в том, что 24 июня 2003 года причинили арестованному Игорю Гончарову тяжкие телесные повреждения, повлекшие смерть.

Генеральной прокуратурой Украины внесена апелляция на несоответствие назначенного осужденным излишне мягкого наказания.

Как сообщал УНИАН, И.Гончаров, обвиненный в организации банды милиционеров-“оборотней”, умер 1 августа 2003 г.

5 августа того же года Институт массовой информации сообщил, что получил предсмертное письмо И.Гончарова, где, в частности, речь шла о ходе следствия по делу милиционеров-“оборотней”, которых проверяли на причастность к убийству журналиста Георгия Гонгадзе. В этом письме И.Гончаров рассказывает об угрозах со стороны стражей порядка убить его, “представив смерть мою как следствие моего самоубийства или как смерть от болезни”. И.Гончаров допустил, что эти угрозы “связаны с моими заявлениями о том, что на суде я намерен рассказать о ряде преступлений, инициированных и осуществленных работниками МВД Украины и работниками УБОП г. Киева и подразделения “Сокол”, который входит в его систему. А также в связи с намерением моим разоблачить лиц, организовавших похищение и убийство журналиста Гонгадзе. На суде я собираюсь дать показания в присутствии журналистов, поскольку не доверяю следствию Генпрокуратуры Украины”.