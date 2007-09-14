Как украинцы относятся к рекламе (соцопрос)

Реклама давно стала полноценной частью повседневной жизни любого украинца. Объем рекламы стал настолько велик, что практически невозможно избежать встречи c ней - такой необходимой для компаний, и порой бесполезной для простых потребителей.

Результаты исследования, проведенного агентством "Менеджмент консалтинг груп", показывают: четверть украинцев (25,8%) запретила бы все виды рекламы, и только 8,3% — наоборот, полагают, что не стоит делать никаких запретов. В целом, подавляющее большинство украинцев демонстрируют неприятие того или иного вида рекламы, либо выступают против нее вообще. Наибольшее отторжение вызывает реклама алкоголя и табака. Чуть лучше обстоят дела с рекламой лекарственных препаратов и гигиенических средств (7,3% и 5,5% соответственно). Также, около 17% украинцев хотели бы отменить политическую рекламу, демонстрируя невосприятие этой информации.

Украинцы из разных уголков страны относительно единодушны: практически во всех городах, где проводился опрос, на первое место в рейтинге неприемлемых вышла реклама алкоголя, за ней — реклама табачных изделий. Жители Донецка оказались наиболее критичными — тут 38,6% запретили бы все ее виды. Самыми лояльными к рекламе табака оказались одесситы (29,7%), к политической рекламе — жители Симферополя (12,2%), к рекламе лекарственных препаратов — харьковчане (2,2%), а к рекламе гигиенических средств — жители Днепропетровска (2,7%).

В целом, наиболее лояльное отношение к рекламе продемонстрировали столичные жители: каждый десятый киевлянин (10,2%) не вносил бы никаких запретов в этой области. За ними следуют львовяне (9,9%) и жители Днепропетровска (9%).

Исследование проводилось в шести крупных городах Украины. Телефонным опросом было охвачено 1200 респондентов.

Подробнее о результатах соцопроса читайте в субботнем номере журнала "Профиль".