На Северодонецком «Азоте» произошел взрыв

Сегодня в 12.17 в ЗАО «Северодонецкое объединение Азот» (Луганская обл.) в результате объемного взрыва синтез-газа в отделении компрессии цеха метанола произошла авария цехового уровня.

Об этом говорится на официальном сайте предприятия со ссылкой на службу гражданской защиты населения и чрезвычайных ситуаций ЗАО «Северодонецкое объединение Азот».

Согласно сообщению, в результате аварии выбросов химических отравляющих веществ не произошло. Авария была локализована в 14.16 силами подразделений МЧС Украины и спецслужб ЗАО «Северодонецкое объединение Азот».

«Угрозы для жизни и здоровья обслуживающего персонала и населения города нет. Опасности химического заражения нет. Пострадавших нет», - отмечается в сообщении компании.

Справка УНИАН. ЗАО «Северодонецкое объединение «Азот» (Луганская обл.) является третьим по величине в Украине производителем аммиака и одним из крупнейших в Европе химическим предприятием по производству азотных удобрений, метанола, уксусной кислоты, винилацетата и его производных, ацетилена, формалина, катализаторов, товаров бытовой химии и другой химической продукции.