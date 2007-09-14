Ющенко рассказал Европе ”о ряде неприятностей”

Украина и ЕС договорились об активизации консультаций по проблемным вопросам визового режима, которые возникают между Украиной и отдельными странами Союза.

Об этом на пресс-конференции по результатам ХІ Саммита “Украина-ЕС”, который состоялся сегодня в Киеве, заявил Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО.

Глава государства отметил, что все фундаментальные вопросы визового характера были сконцентрированы сторонами в двустороннем Соглашении, которое было подписано 18 июня, и которое ожидает ратификации. “И у меня, также как и у премьер-министра Португалии (который представляет на саммите Португальское председательство в ЕС - УНИАН), нет сомнения, что Европейский парламент до конца года, как и украинский парламент, ратифицирует данные соглашения и они будут задействованы, начиная с начала 2008 года”, - отметил В.ЮЩЕНКО.

В то же время, отметил он, есть “ряд неприятностей”, которые касаются текущих визовых вопросов.

“Это чувствительные вопросы, и мы понимаем, как деликатно нужно вести по ним переговоры”, - сказал В.ЮЩЕНКО.

В этом контексте он продолжил, что “мы, говоря об этой части наших отношений, говорили о случаях, о странах, об обстоятельствах, в которых украинский гражданин был поставлен в неудобное положение. О том, что практика виз сегодня по некоторым консульским миссиям серьезно задерживается, и это нас тревожит”.

Отметив, что на двустороннем уровне такими вопросами занимается МИД, В.ЮЩЕНКО сообщил, что в рамках саммита стороны обменялись мнениями по этому поводу. “Мы договорились об активизации наших консультаций с теми или другими странами, где допускается такая практика”, - сказал он. При этом Президент добавил: “Совместное наше решение заключается в том, что эти обстоятельства изучены, приняты во внимание, и страница перевернута”.

Относительно украинской визовой политики по отношению к новым членам ЕС В.ЮЩЕНКО отметил: “Безусловно, мы не будем выражать никаких предостережений относительно распространения безвизовой практики и на новых членов ЕС. Мы просили лишь наших коллег принять во внимание, что этот вопрос в Украине проходит внутренние процедуры”.

Как сообщал УНИАН, 18 июня 2007 года Украина и ЕС в Люксембурге подписали соглашения об облегчении визового режима и реадмиссии (возвращение нелегальных мигрантов). Оба соглашения должны быть ратифицированы Верховной Радой и Европарламентом.

Известно, что иногда граждане Украины сталкиваются с проблемами в оформлении виз в страны ЕС. Так, 3 июля этого года в Киеве участники ансамбля “Дети Украины” на протяжении трех часов танцевали под Посольством Франции в знак протеста против того, что накануне им было отказано в оформлении виз во Францию без объяснения причин. После трехчасового концерта сотрудники посольства решили оформить документы участникам ансамбля. Коллектив собирался 4 июля отправиться на международный фестиваль во французскую Нормандию.

5 июля посол Украины при ЕС Роман ШПЕК выразил мнение, что такие действия отдельных консульских учреждений стран-членов ЕС могут подорвать ратификацию соглашения о реадмиссии.

Европейская комиссия считает, что подписание соглашений об облегчении визового режима и реадмиссии с Украиной следует рассматривать в контексте переговоров о подготовке нового усиленного Соглашения между сторонами.

Переговоры относительно нового усиленного соглашения, которое должно заменить ныне действующее соглашение о партнерстве и сотрудничестве, действие которого заканчивается в начале 2008 года, начались 5 марта 2007 года. Главным положением нового усиленного соглашения должно стать создание зоны свободной торговли между Украиной и ЕС.