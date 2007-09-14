Погода на 15-19 сентября

15 сентября на территории Украины по прогнозам синоптиков ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, только днем в западных, северных, Винницкой и местами Черкасской области пройдут небольшие дожди, в Карпатах умеренные. Ветер западный, юго-западный, 7-12 м/с, днем в западных областях местами порывы 15-20 м/с. Температура в южной части ночью 7-12°, днем 19-24°; на остальной территории ночью 5-10°, днем 17-22°, в западных областях 13-18°; в Карпатах ночью 2-7° тепла, днем 4-9°.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, 16-17 сентября сохранится переменная облачность. 16 сентября в восточной половине страны пройдут кратковременные дожди, отдельные грозы, в северных, центральных (ночью и в Одесской, Николаевской) областях местами небольшой дождь; на остальной территории, а 17 сентября в Украине без существенных осадков. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный, 7-12 м/с, 16 сентября местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью 3-8° тепла, в южной и восточной части 16 сентября 9-14°, 17 сентября 6-11° (на побережье Крыма 12-17°); днем 16 сентября 10-15°, в южной части, Донецкой, Луганской области 14-19° (на юге Крыма до 21°), 17 сентября в Украине повышение дневной температуры на 3-5°; на высокогорье Карпат температура ночью 1-6° тепла (16 сентября местами заморозки 0-2°), днем 16 сентября 4-9° тепла, 17 сентября 8-13°.

18-19 сентября - без осадков, только днем 19 сентября на крайнем западе местами кратковременный дождь, гроза. Температура ночью 18 сентября 4-9° тепла, 19 сентября 6-12° (на побережье морей 18-19 сентября 10-15°); днем 17-23°, 19 сентября в южной части до 25°.

В г. Киеве и области 15 сентября переменная облачность, без осадков, только вечером пройдет небольшой дождь. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура в Киеве ночью 6-8°, днем 18-20°; по области ночью 5-10°, днем 17-22°.

16-17 сентября ожидается переменная облачность, без существенных осадков, только ночью 16 сентября местами пройдет небольшой дождь. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный, 7-12 м/с, 16 сентября местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью 3-8° тепла; днем 16 сентября 10-15°, 17 сентября 14-19°.

18-19 сентября без осадков. Температура ночью 18 сентября 4-9°, 19 сентября 7-12°; днем 18-23°.