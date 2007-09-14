Семенюк проигнорировала указ Ющенко

Фонд государственного имущества Украины на сегодня не приостановил конкурс по приватизации госпакета акций ОАО «Одесский припортовый завод».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщила журналистам председатель Фонда госимущества Валентина СЕМЕНЮК.

По ее словам, поскольку решение о приватизации ОПЗ принималось Кабинетом Министров, то именно он и должен принять решение о приостановке конкурса.

По информации В.СЕМЕНЮК, в понедельник состоится заседание рабочей группы по приватизации Одесского припортового завода, на которой планируется разработать предложения по ситуации в связи с указом Президента о приостановке приватизации этого предприятия, которые в дальнейшем будут направлены на рассмотрение правительства.

В.СЕМЕНЮК отметила, что на сегодня продолжается прием заявок от компаний, которые хотят ознакомиться с информацией о предприятии, их общее количество выросло до девяти.

Как сообщал УНИАН, Кабинет Министров 8 августа 2007 года принял распоряжение № 641-р «Об утверждении Условий проведения конкурса по продаже пакета акций ОАО «Одесский припортовый завод»

15 августа Фонд государственного имущества Украины объявил конкурс по продаже контрольного госпакета акций ОАО “Одесский припортовый завод” в размере 99,52% уставного фонда. На продажу выставляется 794 703 700 акций номинальной стоимостью 1 грн. Стартовая цена пакета - 2 млрд. 500 тыс. грн.

12 сентября Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО своим Указом приостановил действие распоряжения Кабинета Министров о приватизации Одесского припортового завода.

Конкурс планировалось провести в начале октября.

Справка УНИАН. ОАО «Одесский припортовый завод» (г. Южный, Одесская обл.) - второй по величине производитель аммиака и карбамида и третий - по выпуску азотных удобрений в Украине, специализируется на перегрузке химической продукции, которая поступает из стран СНГ на экспорт.

Завод является монополистом на общегосударственном рынке специализированных услуг по приему, охлаждению и перегрузке аммиака.

100% пакет акций ОАО находится в управлении Фонда госимущества Украины.

Уставный фонд - 798 млн. 544 тыс. грн.

О своей заинтересованности в участии в конкурсе по приватизации ОАО "Одесский припортовый завод" уже заявили, в частности, ОАО "Черниговское Химволокно" (Украина), АО "Азот" (Украина), ОАО "Днепроазот" (Украина), ОАО "Акрон" (Россия), ОАО "МХК Еврохим" (Россия), ОАО "Ренова Украина", ОАО "Сибур Холдинг" (Россия) и норвежская компания Яра Интернешнл Ейесей (Yara International ASA).