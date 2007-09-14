Ющенко: Украина довольна темпом развития отношений с ЕС

Украина довольна темпами развития отношений с Европейским Союзом.

Об этом заявил Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО на совместной пресс-конференции по результатами сегодняшнего XI саммита «Украина-ЕС».

В.ЮЩЕНКО отметил, что в рамках саммита стороны продемонстрировали полную открытость позиций и атмосферу дружбы и открытости.

В.ЮЩЕНКО сообщил, что по результатам саммита стороны подписали ряд документов, среди которых, – Совместное заявление сторон, а также – Совместный доклад о прогрессе в переговорном процессе относительно заключения нового углубленного соглашения между Украиной и ЕС.

“Мы чрезвычайно довольны темпом развития отношений Украины и ЕС”, - отметил В.ЮЩЕНКО.

Президент также положительно оценил выполнение Плана действий Украина-ЕС, который, по его словам, имеет более чем 70% выполненных мероприятий.

В то же время В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что на сегодняшнем саммите основной акцент был посвящен проекту нового углубленного соглашения между Украиной и ЕС. По его словам, в этом контексте стороны имеют общие, согласованные позиции.

“Украинская сторона довольна характером констатации наших ключевых приоритетов в рамках этого Соглашения”, - отметил В.ЮЩЕНКО.

В то же время, по его словам, в этом плане есть положения, над которыми еще надо работать, но это только добавляет сторонам вдохновения.