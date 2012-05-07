На Прикарпатье в результате взрыва пострадали три человека
11:03, 07 мая 2012Общество
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Взрыв прогремел на дороге возле припаркованного автомобиля ВАЗ-2199.
Травмы получили трое мужчин - им оказали первую медицинскую помощь и отправили в больницу
На Прикарпатье в результате взрыва неизвестного происхождения пострадали три человека.
Как сообщили УНИАН в территориальном управлении МЧС в Ивано-Франковской области, 6 мая около 6.00 в с. Завий Калушского района на дороге возле припаркованного автомобиля ВАЗ-2199 произошел взрыв неизвестного происхождения без дальнейшего загорания.
В результате взрыва получили травмы и были доставлены в Калушскую центральную районную больницу трое мужчин (1986, 1967 и 1950 г.р.). Им оказана первая медицинская помощь, они направлены на амбулаторное лечение.
Причина взрыва и обстоятельства устанавливаются.
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