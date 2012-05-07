На Прикарпатье в результате взрыва пострадали три человека

На Прикарпатье в результате взрыва неизвестного происхождения пострадали три человека.

Как сообщили УНИАН в территориальном управлении МЧС в Ивано-Франковской области, 6 мая около 6.00 в с. Завий Калушского района на дороге возле припаркованного автомобиля ВАЗ-2199 произошел взрыв неизвестного происхождения без дальнейшего загорания.

В результате взрыва получили травмы и были доставлены в Калушскую центральную районную больницу трое мужчин (1986, 1967 и 1950 г.р.). Им оказана первая медицинская помощь, они направлены на амбулаторное лечение.

Причина взрыва и обстоятельства устанавливаются.