Рудьковский заявляет о ”верхе цинизма”

Министр транспорта и связи Украины Николай РУДЬКОВСКИЙ назвал возбуждение уголовного дело против крымских железнодорожников за состояние путейного хозяйства «верхом цинизма».

«Государство хочет снять с себя ответственность за 15 лет бездеятельности. Я крайне удивлен позицией прокурора Крыма, который открыл уголовное дело против железнодорожников за состояние путейного хозяйства”, - заявил Н.РУДЬКОВСКИЙ вчера на брифинге, передает корреспондент УНИАН.

«15 лет государство не финансировало, а лишь выкачивало деньги из железной дороги, и теперь открывать уголовные дела за неудовлетворительное состояние путей – это высшая мера цинизма”, - сказал министр, отметив, что делается это в угоду политическим интересам.

Н.РУДЬКОВСКИЙ подчеркнул, что «только персональное вмешательство министра заставило причастных лиц разобраться (с Симферопольским делом - УНИАН)».

Справка УНИАН. В начале сентября Крымская транспортная прокуратура возбудила уголовное дело по фактам нарушений правил эксплуатации железнодорожного транспорта (ч.1 ст. 276 Уголовного кодекса Украины) и халатности (ч.1 ст. 367 УК).

По данным пресс-службы прокуратуры Крыма, в ходе прокурорской проверки выявлены «остродефектные рельсы и деревянные шпалы пути №4 станции Воинка, которые уже не пригодны к эксплуатации». «Реальная угроза для безопасности создалась вследствие халатности железнодорожников, ответственных за состояние путей, которые своевременно не провели ремонт указанного участка пути», - отметили в прокуратуре. Железнодорожникам за непригодность части железнодорожного пути Джанкойской дистанции предстоит отвечать по всей строгости уголовного закона, добавили в прокуратуре.