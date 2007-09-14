Как лучше продавать недвижимость?

Сегодня в Одессе открылась VIII международная конференция «Передовые технологии развития рынка недвижимости. Инвестирование в недвижимость, законодательное регулирование, перспективы развития».

Как передает корреспондент УНИАН, доклады на конференции разбиты на несколько блоков, среди которых - образование и управление персоналом компаний, управление и развитие саморегулируемых организаций, технологии развития агентств недвижимости, инвестиции в недвижимость и тенденции и перспективы развития рынка ипотеки.

Открывая конференцию, президент Ассоциации риэлторов Одессы и Одесской области Константин НОВИЦКИЙ сообщил, что в ее рамках состоится «круглый стол» общественных организаций в сфере риэлторской деятельности, который будет посвящен законодательному регулированию риэлторской деятельности в Украине и вопросам взаимодействия общественных организаций.

В работе конференции принимают участие около 250 специалистов рынка недвижимости из Украины, России, Молдовы, Польши, Болгарии, Литвы и Латвии. Организаторами проведения конференции выступили Ассоциация риэлторов Одессы и Одесской области, Киевское городское отделение АСНУ при поддержке Ассоциации специалистов по недвижимости Украины и Фонда госимущества Украины.

Конференция завершит свою работу 16 сентября.