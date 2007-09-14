В Киеве состоялся саммит Украина-ЕС

В 10.00 в Зале государственных мероприятий Секретариата Президента началось пленарное заседание очередного Саммита «Украина – ЕС».

Делегацию Португалии (страна, которая сейчас председательствует в ЕС) возглавляет председатель Европейского Совета, премьер-министр Республики Жозе СОКРАТЕШ.

Во главе делегации Европейской комиссии на Саммит прибыл Президент Еврокомиссии Жозе Мануель БАРРОЗУ.

Делегацию Совета Европейского Союза возглавляет Генеральный Секретарь Совета ЕС, Верховный представитель ЕС по вопросам общей внешней и безопасности политики Хавъер СОЛАНА.

Для участия в Саммите также прибыли Комиссар по вопросам внешних отношений и европейской политики соседства Бенита ФЕРРЕРО-ВАЛЬДНЕР и государственный министр, министр иностранных дел Португалии Луиш АМАДУ.

На открытии ХІ Саммита “Украина-ЕС” Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО заверил представителей Европейского Союза, что европейский выбор Украины является безальтернативным.

По словам Президента, как ЕС, так и Украину интересуют конкретные практические дела. Он предложил в ходе саммита именно на них сконцентрировать свое внимание.

Президент напомнил, что повестка дня включает обсуждение ключевых аспектов развития Украины и ЕС, будущее двусторонних отношений и международную проблематику.

«В нашем разговоре охватим весь комплекс наработок, и верю, найдем ответы на все вопросы, начиная с визового режима для украинских граждан, на что бы мне хотелось бы сделать особый акцент, и до ядерной безопасности», - подчеркнул В.ЮЩЕНКО.

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО гарантирует европейскому сообществу проведения в Украине честных и прозрачных внеочередных парламентских выборов.

«Хочу вас твердо заверить, что парламентские выборы в нашей стране состоятся демократически, прозрачно, в соответствии с национальными и международными стандартами», - подчеркнул Президент.

Он выразил убеждение, что досрочные выборы приведут к нормализации политической ситуации в стране.

«Мы идем к консолидации всех ответственных демократических сил вокруг главных национальных приоритетов», - подчеркнул В.ЮЩЕНКО, выразив убеждение, что период испытаний в нашем государстве пройдет и начнется устойчивое развитие Украины, продлится работа по консолидации нации.

Украина и Европейский Союз обсудили вопрос двустороннего сотрудничества на 2005-2008 годы.

Об этом на пресс-конференции заявил Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО по результатам XI саммита «Украина-ЕС», который состоялся сегодня в Киеве.

По словам В.ЮЩЕНКО, среди этих вопросов – сфера политики безопасности, в том числе и ядерной; экологическая тематика; тема экономического сотрудничества; вопрос двустороннего торгового характера.

Украина довольна темпами развития отношений с Европейским Союзом.

В.ЮЩЕНКО отметил, что в рамках саммита стороны продемонстрировали полную открытость позиций и атмосферу дружбы и открытости.

В.ЮЩЕНКО сообщил, что по результатам саммита стороны подписали ряд документов, среди которых, – Совместное заявление сторон, а также – Совместный доклад о прогрессе в переговорном процессе относительно заключения нового углубленного соглашения между Украиной и ЕС.

“Мы чрезвычайно довольны темпом развития отношений Украины и ЕС”, - отметил В.ЮЩЕНКО.

Соглашение между Украиной и ЕС об упрощении визового режима может быть ратифицировано до конца года

Председатель Европейского Совета, премьер-министр Республики Португалия Жозе СОКРАТЕШ уверен, что до конца года соглашение между Украиной и ЕС об упрощении визового режима будет ратифицировано. Об этом он заявил на пресс-конференции в рамках XI Саммита “Украина-ЕС”. “Я уверен, что до конца года это соглашение будет ратифицировано, и благодаря этому доступ к визам будет намного более открытым”, - сказал Ж.СОКРАТЕШ.

Как передает корреспондент УНИАН, при этом он выразил готовность Португалии как страны, председательствующей сейчас в ЕС, к проведению двусторонних встреч между Украиной и каждой страной - членом ЕС в случае, если возникнут какие-то проблемы с визовым режимом. “Эти вопросы все же регулируются двусторонними отношениями, а не отношениями с ЕС, но мы полностью готовы оказывать помощь, поддержку, организовывать такие встречи с целью решения таких проблем, которые могут существовать между Украиной и какой-либо страной - членом ЕС”, - сказал председатель Европейского Совета.

Ж.СОКРАТЕШ также отметил важность одинакового отношения в Украине ко всем гражданам стран ЕС. “ЕС хотел бы, чтобы Украина имела одинаковое отношение ко всем гражданам какой-либо европейской страны - Португалии, Франции, а также и к румынам и болгарам, поскольку это является важным условием, чтобы это соглашение вступило силу”, - добавил он.

(Продолжение следует)