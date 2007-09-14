Как обеспечить компьютерную безопасность на выборах?

Центральная избирательная комиссия утвердила меры по обеспечению безопасности функционирования информационно-аналитической системы «Выборы» на досрочных парламентских выборах 30 сентября.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее постановление сегодня на заседании ЦИК поддержали все члены ЦИК, которые принимали участие в заседании.

По словам председателя ЦИК Владимира ШАПОВАЛА, этим документом Центризбирком обязал окружные избирательные комиссии создать рабочие группы, которые обеспечат проверку защиты программного обеспечения системы «Выборы». В состав этих комиссий также войдут представители госслужбы защиты информации и связи и Службы безопасности Украины.

Кроме того, постановлением предусмотрено, что рабочие группы должны до 27 сентября завершить проверку программного обеспечения системы и до 28 сентября предоставить в ЦИК соответствующие протоколы.

В свою очередь, после завершения заседания ЦИК член Комиссии Михаил ОХЕНДОВСКИЙ объяснил, что в принятом отмеченном постановлении речь идет об исключении возможности вмешательства извне в работу информационно-аналитической системы «Выборы».