Урны для мусора исчезли из центра Киева не из-за терактов

Об этом УНИАН сообщил начальник Главного управления контроля за благоустройством КГГА Сергей Садовой.

“В рамках большого проекта по комплексному благоустройству 1,5-километровой зоны вокруг НСК “Олимпийский” к Евро-2012 осуществляется замена мусорных урн на улицах, которые подпадают под эту зону. В дальнейшем предусмотрено заменить мусорники и на остальных улицах столицы”, - сказал он.

“Мы снимаем киоски, остановочные комплексы будем менять. И также урны являются элементом благоустройства. Есть поручение провести анализ и подобрать такие, которые будут дизайнопривлекательны, чтобы подходили под архитектуру. Урны, которые были, уже устаревшие, несовременные”, - заявил С.Садовой.

На вопрос, не связан ли демонтаж урн со взрывами в Днепропетровске, он ответил: “У меня такой информации нет. Я занимаюсь благоустройством. И мы давно уже планировали заменить устаревшие урны на Крещатике и других центральных улицах”.

По его информации, из центра города было демонтировано в течение двух-трех дней около 400 урн.

“Сейчас уже можно увидеть, что развешены временно полиэтиленовые пакеты для мусора, люди занимаются этим вопросом. Возле каждой скамьи должны быть уже развешены кулечки и плюс коммунальщики ходят с пакетами, чтобы убирать мусор. Я утром прошел и видел это”, - заверил С.Садовой.

От балансодержателей – дорожно-эксплуатационных организаций районов и отделений КП “Киевзеленстрой” ожидается информация о сроках установления урн и результатах проведенного конкурса.

“Мы поставили условие о кратчайших сроках для проведения работы по замене”, - добавил С.Садовой.