Тимошенко: вернуть долги Сбербанка СССР можно за два года

БЮТ поставил перед собой задачу сосредоточить ресурсы страны, перейти на честную приватизацию и вернуть людям в течение двух лет обесцененные сбережения бывшего Сбербанка СССР.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе БЮТ, об этом лидер блока Юлия ТИМОШЕНКО заявила в Черкасской области во время посещения одного из агропромышленных предприятий.

«Возвращение долгов государства людям для нашей команды является приоритетной и первоочередной задачей», - сказала лидер БЮТ, добавив, что это под силу государству.

«Я говорю об этих обязательствах, понимая, что 99% вероятности, что наша команда станет властью и что за каждое слово, которое я говорю, мне придется отчитываться», - отметила Ю.ТИМОШЕНКО.