Ветеранам ко Дню Победы выплатят около 2 тысяч

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Николай Азаров, открывая сегодня заседание Кабмина.

«Приближается большой всенародный праздник – День Победы. Мы сделали немало, чтобы достойно его встретить. В первую очередь это достойно отметить заслуги ветеранов войны. Их подвиг не забывается, наш долг перед ними – священный и ежедневный. К празднику Победы выплачивается повышенный размер разовой денежной помощи инвалидам Великой Отечественной войны. В зависимости от группы инвалидности, помощь составляет от 1 тыс. 720 до 2 тыс. 200 гривен. Это – в два-три раза больше, чем в прошлом году. Такую помощь получат почти 2 млн граждан», - сказал Н.Азаров.

Также он сообщил, что увеличены размеры помощи к пенсиям участникам войны, для награжденных медалями, других участников войны. Увеличенную помощь получат 1 млн 307 тыс. ветеранов. Кроме того, по словам Н.Азарова, с 1 мая увеличен размер выплат членам семей умерших инвалидов войны и членам семей погибших военнослужащих. Такие выплаты получат 173 тыс. граждан.

«При случае добавлю, что с 1 мая всем пенсионерам, получающим трудовые пенсии и имеющими полный трудовой стаж, правительство подняло пенсию больше, чем на 100 гривен. Для тех, кто не имеет такого стажа, повышение составляет около 50 гривен. Повышены на 25 процентов размеры пенсий инвалидам войны, в том числе начисленные в минимальных размерах», - подчеркнул глава правительства.

Также он отметил, что в І квартале 2012 года с учетом всех принятых решений правительства, минимальный размер пенсии вырос: у инвалидов войны І группы – до 2 тыс. 388 грн; у инвалидов войны ІІ группы – до 2 тыс. 137 грн; у инвалидов войны ІІІ группы – до 1 тыс. 886 грн.

«Мы начинаем ликвидацию разрыва между пенсиями военнослужащих, ушедших из армии в настоящее время, и теми, кто закончил службу 5 лет назад. 23 мая правительство приняло решение о поэтапном увеличении размеров пенсий бывших военнослужащих: с июля на 11%, с 1 сентября – на 23% и с 1 января 2013 г. - на 35%», - сказал Н.Азаров.