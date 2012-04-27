Центр Ивано-Франковска сделали платным

Как сообщили УНИАН в горисполкоме, утверждена временная схема границ зоны платного въезда и парковки автотранспорта в историко-архитектурной части города, установлена плата за въезд и парковку автотранспорта в специально отведенных местах в течение суток в размере: 50 грн – для легковых автомобилей и 80 грн – для туристических автобусов.

Бесплатный въезд имеет специальный автотранспорт со служебными государственными номерами во время исполнения прямых служебных обязанностей, транспортные средства, которыми управляют инвалиды и лица, которым предоставлено право управления автомобилем инвалида, а также транспортные средства, которые принадлежат предприятиям и организациям общественных организаций инвалидов и сферы социальной защиты населения и которые перевозят инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата.

Не будут брать денег и с жильцов домов, расположенных в пределах зоны платного въезда, при предъявлении подтверждающих документов.