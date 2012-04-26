Львовский горсовет сказал «нет» советской и фашистской символике

За такое решение проголосовали 74 депутата, сообщил УНИАН председатель фракции ВО „Свобода” в городском совете Руслан Кошулинский.

В решении говорится о запрещении использования этой символики на зданиях государственных учреждений и коммунальных предприятий Львова, а также во время проведения массовых мероприятий.

Как сообщал УНИАН, вчера ВО «Свобода» заявило о намерении их представителей во Львовском горсовете запретить с целью предотвращения конфликтов использования указаной символики.