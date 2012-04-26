В Нацбанке нашли замену Порошенко
16:04, 26 апреля 2012Общество
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Главой совета НБУ избран Игорь Прасолов.
Прасолов занял место Порошенко
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил представитель Нацбанка.
По его словам, это решение было принято сегодня в ходе заседания совета Национального банка Украины.
Напомним, что ранее главой совета НБУ был Петр Порошенко, который 23 марта был назначен министром экономического развития и торговли.
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