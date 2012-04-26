На День Победы вместо парада будет салют

«Минобороны не планирует мероприятий, связанных с прохождением строем подразделений или демонстрацией вооружения», — сообщили в пресс-службе МО.

В этом году чествовать защитников Отечества будут местные органы власти, пишет «Сегодня».

Замглавы КГГА Леонид Новохатько рассказал, как пройдут торжества в Киеве: «С 10 до 13 празднуем на Крещатике и Майдане. Для 1400 ветеранов, делегированных райорганизациями, установим стулья, вручим подарки (цветы, конфеты), полиэтиленовые плащи от дождя и белые зонты для защиты от солнца. Выступит глава КГГА Александр Попов, будет концерт с танцами и песнями военных лет. Затем до 17.00 торжества пройдут в музее ВОВ. Для перевозки ветеранов организуем автобусы».

Ожидается присутствие высшего руководства страны, но, возможно, президент будет в отпуске. Каждый район также поздравит своих героев, которые не попали на Майдан, — в парках Победы, Партизанской Славы». Солдатской каши не будет, но вечером прогремит традиционный салют. Напомним: в прошлом году в Киеве было шествие ветеранов, шла техника военных лет.