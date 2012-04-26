Хорошковский заявляет, что ему удалось добиться прогресса

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом он заявил украинским журналистам.

«Нам удается продемонстрировать, что мы совершили серьезный прогресс по пути расконсервирования, разблокирования макрофинансовой помощи, прямого бюджетного финансирования, то есть такие вещи, которые, безусловно, очень важны», - сказал он.

В.Хорошковский отметил, что украинское правительство и парламент готовы решить большинство вопросов, которые не требуют внесения изменений в Конституцию.

Вместе с тем, он не уточнил, когда может быть возобновлено предоставление макрофинансовой помощи ЕС Украине.

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Как сообщал УНИАН, накануне министр экономического развития и торговли Петр Порошенко заявил, что Украина осуществляет мероприятия, чтобы в ближайшее время возобновить секторное сотрудничество с ЕС и вернуться к вопросу предоставления Украине макрофинансовой помощи в размере 610 млн евро.

Справка УНИАН. 29 июня 2010 года Совет министров ЕС принял решение о предоставлении Украине 500 млн евро макрофинансовой помощи. Средства планировалось предоставить в виде кредита на 15 лет.

Кроме того, этим решением предусматривалось предоставление Украине еще 110 млн евро помощи из выделенных в 2002 году, но не использованных 200 млн евро.

Однако в феврале 2011 года Евросоюз прекратил финансовую помощь Украине в связи с внесением Верховной Радой изменений в процедуру государственных закупок.