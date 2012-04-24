Комиссия от Азарова «не нашла» нарушений в действиях компании Ахметова

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

Согласно сообщению, после выезда на объекты и рассмотрения документов комиссия пришла к выводу, что в действиях застройщика отсутствуют нарушения законодательства.

В частности, соблюдены нормы законодательства в сфере охраны культурного наследия, градостроительства, строительных норм и правил по вопросам выполнения подготовительных работ по улицам Фроловской, 9 - 11 и Андреевском спуске, 10-б в Подольском районе столицы.

Вместе с тем, по результатам работы комиссии, заказчик согласился с предложением пересмотреть архитектурные решения проекта, а также с учетом предложений общественности Киева изменить целевое назначение будущего объекта.

В пресс-службе сообщили, что Инспекция государственного архитектурно-строительного контроля Киева продолжает проверять соблюдение требований законодательства, государственных строительных стандартов и правил при реставрации и реконструкции отдельных объектов, а также выполнение работ по отделке фасадов существующей застройки на Андреевском спуске.

Как сообщал УНИАН, 12 апреля «ЭСТА Холдинг» предложила создать общественный совет для реализации проекта по ул. Фроловской, на месте бывшей швейной фабрики «Юность» в Киеве. Предполагается, что 24 мая совет будет сформирован, а 1 июня — будет подписан меморандум между советом и компанией.

Компания решила отказаться от планов строительства торгово-офисного центра (ТОЦ) по ул. Фроловской, на месте бывшей швейной фабрики «Юность» в Киеве после того, как ситуация со сносом трех зданий на Андреевском спуске приобрела широкий резонанс.

10 апреля ряд СМИ сообщили, что Андреевский спуск лишился трех исторических зданий. «Их снесли «под шумок» реконструкции улицы», - отмечалось в сообщениях. В частности, снесены дома напротив Музея Булгакова, то есть № 10а и ниже.