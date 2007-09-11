Ющенко подписал указ о приватизации двух госпредприятий

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подписал Указ “О некоторых вопросах обеспечения реализации прав граждан на приватизацию объектов государственной собственности”. Текст документа от 11 сентября 2007 года размещен на официальном сайте главы государства.

В указе отмечается, что “с целью обеспечения реализации прав граждан Украины на приватизацию объектов государственной собственности, руководствуясь частью второй статьи 102 Конституции Украины”, Президент поручил:

Кабинету Министров Украины и Государственному управлению делами решить вопрос о передаче имущественных комплексов Государственного предприятия «Чайка» (г. Киев, ул. Гарматная, 38) и Государственного предприятия «Дибривский конный завод № 62» (Полтавская область, Миргородский район, с. Петривцы) в управление Министерства аграрной политики Украины для последующей их приватизации в установленном законом порядке.

Этот Указ вступает в силу со дня его опубликования.