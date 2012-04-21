Азаров: поскольку он мой сын, я вот отвечаю на эти вопросы

00:56, 21 апреля 2012
Общество
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Премьер-министр Николай Азаров заявляет, что его сын снимал жилье в Вене, когда там работал.

Дом в элитном районе столицы Австрии, где, по данным СМИ, жил (снимает или владеет) сын премьер-министра Алексей

Об этом он заявил в пятницу вечером в программе «Большая политика с Евгением Киселевым», отвечая на вопрос о месте проживания своего сына.

"Самый важный вопрос", - сказал Н.Азаров со смехом.

"Ну, мой сын действительно работал дипломатом, и затем жил определенное время в Вене, и действительно снимал там квартиру. Это действительно так. Вас удовлетворил ответ?" - сказал Н.Азаров.

Отвечая на вопрос, сколько лет его сыну, глава правительства отметил: "Можно бы уже и не спрашивать про моего сына, ему 41 год, это самостоятельный человек, который вправе определять свою судьбу сам, наверное. Но поскольку он мой сын, я вот отвечаю на эти вопросы".

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