В Киеве выставили рядом подарки Брежневу, Кучме и Януковичу

Как передает корреспондент УНИАН, на выставке, которая проходит в рамках празднования 20-й годовщины работы Украинского дома, будет представлена часть коллекции из фондов «Подарки президентам Украины».

Этот фонд был основан вторым Президентом Украины Леонидом Кучмой.

Директор фонда Владимир Удовик сообщил журналистам, что коллекция фонда насчитывает более 1,6 тыс. экспонатов и хранится в помещении Национальной библиотеки имени Вернадского, и там экспозиция является постоянно действующей и бесплатной.

На выставке, по его словам, представлено около 150 экспонатов, подаренных Л.Кучме, Виктору Ющенко и Виктору Януковичу.

Больше всего экспонатов от Л.Кучмы. Среди картин, статуэток, оружия есть статуэтка "Капитолийская волчица", подаренная мэром Рима, фрагмент Календаря майя, карта мира Генриха Бантинга, макет каравеллы "Нинья" Христофора Колумба.

Подарки В.Януковичу, представленные на выставке, более ценные - это яйцо из фарфора и золота от Президента РФ Дмитрия Медведева, блюдо Tiffani от Генсекретаря ООН Пан Ги Муна, икона "Благовещение".

Меньше всего подарков - от В.Ющенко. В основном это декоративные булавы, блюда и кинжал.

Преимущественно все экспонаты - это личные подарки от президентов и правительств других государств, от известных политических лидеров.

Также в Украинском доме будет работать выставка подарков фонда Музея Ленина и Украинского дома.

Как отметили в пресс-службе УД, это уникальные вещи, поскольку они создавались в единственном экземпляре, в частности, изделия из драгоценных металлов, произведения живописи, скульптуры, народного декоративного искусства, архивные документы, графика, филателия, филокартия, фалеристика, гравюра. Всего будет выставлено 150 экспонатов.

Также будут представлены раритерные подарки Леонида Брежневу, официальные документы ленинской эпохи и эпохи Сталина, которые после 1953 года никогда нигде не выставлялись.

Посетители смогут увидеть работы современных украинских мастеров живописи, скульпторов, которые хорошо известны в Украине и за границей.

Для посетителей выставка будет открыта с 21 апреля по 5 мая с 11.00 до 19.00. Вход будет стоить 10-20 гривен.