ГПУ не нашла оснований для возбуждения дела против «смотрящего» Анисима

Генеральная прокуратура Украины в ходе проверки не нашла оснований для возбуждения уголовного дела против Анисима (Евгения Анисимова).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня на брифинге в прокуратуре Запорожской области генеральный прокурор Виктор Пшонка.

Как известно, 22 марта в ходе поездки в Запорожье Президент Виктор Янукович после информации представителей СМИ о том, что в Запорожской области в последнее время резко ухудшилась криминогенная обстановка, что неофициально связывают с деятельностью «смотрящего» Анисима, заявил, что даст поручение Генпрокуратуре провести комплексную проверку деятельности силовых структур региона.

Сегодня на расширенной коллегии прокуратуры Запорожской области В.Пшонка заявил, что проверка, проводившаяся в регионе, не собрала материалов, достаточных для привлечения Е.Анисимова к уголовной ответственности.

«Ответ на вопрос, криминалитет он (Анисимов) или нет, в компетенции чисто Министерства внутренних дел. Криминального в той части, чтобы сегодня было возбуждено против него уголовное дело и он привлекался бы к уголовной ответственности, нет. Материалов для этого никаких нет», - заявил генпрокурор.

Как сообщал УНИАН, сегодня же, 20 апреля, В.Пшонка заявил, что в Запорожской области в результате комплексной проверки, проведенной Генеральной прокуратурой по поручению Президента, привлечены к ответственности 33 сотрудника милиции и прокуратуры. «По итогам работы комиссии в Запорожской области к дисциплинарной ответственности, вплоть до отстранения от занимаемых должностей, привлечены 16 сотрудников прокуратуры и 17 – милиции», - заявил В.Пшонка.

Генпрокурор отметил, что по итогам данной проверки он вынес предупреждение прокурору области Александру Кирилюку.